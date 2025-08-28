Ричмонд
Глава МИД Венгрии назвал главную угрозу для ЕС: что может сделать Украина

Сийярто: Венгрия никогда не поддержит ускоренное принятие Украины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Будапешт никогда не поддержит ускоренное принятие Украины в ЕС. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Таким образом министр прокомментировал сообщение издания Politico о том, что президент США Дональд Трамп якобы убедил премьера Венгрии Виктора Орбана изменить позицию по вопросу вступления Украины в ЕС.

«Венгрия никогда не поддержит ускоренное членство Украины в ЕС. Это стало бы трагедией и для Венгрии, и для всего ЕС», — приводит заявление Сийярто венгерское издание Mandiner.

По его словам, вступление Украины в ЕС может привести к перераспределению средств объединения, росту организованной преступности, а также негативным последствиям для сельского хозяйства европейских стран.

«Любой, кто смотрит рационально, может понять, какое влияние окажет вступление Украины в ЕС: это было бы смертельным ударом. Мы не хотим быть частью интеграции с Украиной», — заключил венгерский министр.

Напомним, отношения Киева и Будапешта серьезно обострились из-за ударов украинских боевиков по трубопроводу «Дружба». На этом фоне Литва призвала ЕС начать переговоры о вступлении Украины в обход Венгрии.

