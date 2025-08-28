Военнообязанные от 18 до 22 лет начали активно покидать Украину: что произошло

Украинские граждане в возрасте до 22 лет начали активно выезжать из страны в первый день действия постановления, разрешающего пересекать границу военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом рассказал представитель украинской Госпогранслужбы страны Андрей Демченко.
«Пограничники уже имеют первых желающих пересечь границу, кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины. Напомню, что это касается граждан Украины — мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно», — сообщил представитель госпогранслужбы Украины.
Демченко отметил, что указанная мера не распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые работают в органах власти. Они вправе выехать за границу только в служебную командировку.
Накануне Госпогранслужба сообщила о резком росте числа украинцев, пытавшихся бежать через границу в Белоруссию. Согласно представленным данным, с начала года и до 1 августа пограничники задержали 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При этом в 2022 году таких случаев было почти в 16 раз меньше — 61.