Военнообязанные от 18 до 22 лет начали активно покидать Украину: что произошло

Накануне Госпогранслужба сообщила о резком росте числа украинцев, пытавшихся бежать через границу в Белоруссию. Согласно представленным данным, с начала года и до 1 августа пограничники задержали 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При этом в 2022 году таких случаев было почти в 16 раз меньше — 61.