Игорь Кобзев принял участие в открытии сквера памяти героев СВО в Свирске

28 августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в открытии сквера памяти Героев специальной военной операции в Свирске. На мероприятии присутствовали депутат Государственной думы Антон Красноштанов, депутат Законодательного собрания региона Виктор Побойкин, мэр Свирска Владимир Орноев. Герой России, участник президентской образовательной программы «Время Героев», участник СВО Александр Шуваев и участники СВО Александр Ушаков и Татьяна Вострецова стали почётными гостями, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Сквер обустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
— В год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества мы открываем памятник наследникам поколения победителей — участникам специальной военной операции, которые служат примером доблести и мужества. Это свидетельство всенародной поддержки наших бойцов, уважения и благодарности всем, кто на передовой отстаивает суверенное и безопасное будущее России. Сегодня мы демонстрируем всему миру единство и силу нашего народа. Спасибо всем, кто защищает нашу страну и свободу, — сказал Игорь Кобзев.
Сквер памяти героев СВО обустроили на месте ранее снесенного аварийного здания. Работы выполняли в 2025 году. Строители произвели вертикальную планировку участка, уложили покрытия на проездах и тротуарах, сделали наружное электроосвещение. В центре установили стеллу, представляющую собой устремлённую вверх спираль, вокруг которой застыли силуэты улетающих ввысь журавлей — символ бессмертных душ героев.
Мемориал создали вице-президент Союза кузнецов России по СФО, председатель Иркутского регионального отделения Союза кузнецов, академик кузнечной академии им. Зимина Валерий Кондратьев и архитектор, член правления иркутского отделения «Союза архитекторов России» Андрей Красильников.
В рамках открытия сквера прошла акция «Дерево Героя». Участники мероприятия во главе с Игорем Кобзевым высадили клёны, рябины и калины.
— Благодарен губернатору Иркутской области Игорю Ивановичу Кобзеву за то, что в регионе системно работает федеральный проект формирования комфортной городской среды, которая позволяет привлекать в муниципалитеты федеральные и областные деньги, чтобы реализовывать вот такие проекты. В этом году мы завершили первый этап. В 2026 году продолжим благоустройство сквера, уже вошли в программу инициативных проектов. Планируем увековечить имена свирчан, не вернувшихся с полей сражений, — отметил мэр Свирска Владимир Орноев.
Глава города рассказал, что новый сквер стал частью большого мемориального комплекса. Недалеко расположены место памяти участников Великой Отечественной войны и музей военной техники под открытым небом в память об участниках конфликтов в Афганистане и Чечне.
