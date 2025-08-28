Игорь Кобзев принял участие в открытии сквера памяти героев СВО в Свирске

— В год 80-летия Великой Победы, Год защитника Отечества мы открываем памятник наследникам поколения победителей — участникам специальной военной операции, которые служат примером доблести и мужества. Это свидетельство всенародной поддержки наших бойцов, уважения и благодарности всем, кто на передовой отстаивает суверенное и безопасное будущее России. Сегодня мы демонстрируем всему миру единство и силу нашего народа. Спасибо всем, кто защищает нашу страну и свободу, — сказал Игорь Кобзев.