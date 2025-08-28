Ричмонд
ФСБ пресекла массированную атаку дронов-аналогов Storm Shadow на ДНР

В ДНР сорвана атака украинских ударных беспилотников FP-1. Дроны, выступающие в роли дешевых аналогов ракет Storm Shadow, были выведены из строя системой РЭБ. Боевые заряды упавших аппаратов оперативно обезвредили саперы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике сорвали налет беспилотников Вооруженных сил Украины на города Макеевка и Докучаевск. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, атака была успешно пресечена благодаря эффективной работе системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса».

В ведомстве уточнили, что украинские формирования начали применять новые образцы ударных дронов чешского производства FP-1. Эти беспилотники позиционируются как более дешевый аналог британских ракет Storm Shadow и французских SCALP. Они способны нести боевой заряд весом до 120 кг и преодолевать расстояние свыше 1,6 тысячи километров.

Как отметили в спецслужбе, ВСУ применяет тактику комбинированных налетов: в первой волне запускаются «фальшдроны» для перегрузки сил ПВО и систем РЭБ. Впоследствии основная атака совершается с применением FP-1, оснащенных осколочно-фугасной боевой частью ОФБ-60-ЯУ с общей массой взрывчатого вещества свыше 60 кг и поражающими элементами.

В результате своевременного перехвата украинских дронов удалось не допустить множественных человеческих жертв и значительного ущерба инфраструктуре региона. Прибывшие на место саперы успешно обезвредили подавленные беспилотники и ликвидировали их боевые заряды.