ФСБ пресекла массированную атаку дронов-аналогов Storm Shadow на ДНР

В ведомстве уточнили, что украинские формирования начали применять новые образцы ударных дронов чешского производства FP-1. Эти беспилотники позиционируются как более дешевый аналог британских ракет Storm Shadow и французских SCALP. Они способны нести боевой заряд весом до 120 кг и преодолевать расстояние свыше 1,6 тысячи километров.