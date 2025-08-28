В Воронежской области ввели штрафы за публикацию последствий атак БПЛА

Об этом сообщили в регпарламенте.
За нарушение запрета для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа до 4 тыс. руб., для должностных лиц — до 20 тыс. руб., для юридических лиц — до 50 тыс. руб.
«ВСУ анализируют эти материалы: где упал БПЛА, сработала ли ПВО, какие именно объекты пострадали, как быстро прибыли службы экстренного реагирования. Подобные данные позволяют не только оценить эффективность атаки и меры нашей защиты, но и спланировать следующее нападение», — считает председатель облдумы Владимир Нетесов.
Накануне стало известно, что глава региона Александр Гусев подписал указ о запрете на публикацию информации о последствиях атак БПЛА.