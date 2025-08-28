Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области ввели штрафы за публикацию последствий атак БПЛА

На внеочередном заседании Воронежской облдумы депутаты приняли закон о введении административной ответственности за публикацию фото, видео и географических координат военных объектов, средств ПВО и РЭБ, последствий атак беспилотников ВСУ.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщили в регпарламенте.

За нарушение запрета для физических лиц предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа до 4 тыс. руб., для должностных лиц — до 20 тыс. руб., для юридических лиц — до 50 тыс. руб.

«ВСУ анализируют эти материалы: где упал БПЛА, сработала ли ПВО, какие именно объекты пострадали, как быстро прибыли службы экстренного реагирования. Подобные данные позволяют не только оценить эффективность атаки и меры нашей защиты, но и спланировать следующее нападение», — считает председатель облдумы Владимир Нетесов.

Накануне стало известно, что глава региона Александр Гусев подписал указ о запрете на публикацию информации о последствиях атак БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше