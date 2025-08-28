50 человек обратились за выплатами после атаки БПЛА в Ленинском районе Ростова

После атаки БПЛА в Ленинском районе Ростова-на-Дону от местных жителей поступило 50 заявлений на выплату единовременной материальной помощи. Такие данные предоставила глава районной администрации Юлия Мищук.
Также стало известно, что здания на Московской, 29 и 31 к этому моменту осмотрели эксперты ДГТУ. В одной из построек требуются замена конструкций кровли и перекрытий на четвертом этаже, а также восстановление кирпичной кладки стен. По второму адресу необходимо частично обновить стропильную систему и настил кровли. К ремонту должны приступить с 1 сентября 2025 года.
С 28 августа, то есть с сегодняшнего дня, планируются работы, связанные с замером окон. Предварительно, изготовление и монтаж новых окон начнется с 5 сентября 2025 года. Сейчас проемы закрывают пленкой.
Напомним, в ночь на 27 августа власти информировали о возгорании кровли четырехэтажного жилого дома в переулке Халтуринском в Ростове. Огнем было охвачено 250 кв. метров, возгорание оперативно локализовали. Тогда же 15 эвакуированных жильцов здания разместили в пункте временного размещения, в школе № 55. Пострадавших не было. Позже стало известно об 11 пострадавших зданиях. Сейчас действует локальный режим ЧС.