Бойцы «Центра» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Дорожное, Белицкое и Родинское ДНР.