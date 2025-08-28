Ричмонд
Бойцы «Центра» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 410 военнослужащих, немецкий танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Дорожное, Белицкое и Родинское ДНР.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — говорится в сводке министерства.