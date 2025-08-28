Минобороны сообщило о потоплении украинского корабля «Симферополь»

«С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю “Симферополь” ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», — говорится в сообщении.
СРК «Симферополь» был впервые спущен на воду 23 апреля 2019 года. Корпус корабля был взят из запаса корпусов рыболовецких траулеров проекта 502ЭМ и модернизирован. На нем установлена станция радиотехнической разведки «Мельхиор».
В начале октября 2019 года корабль переправили в Одессу для достройки и испытаний. Первый испытательный выход в море новый СРК совершил 30 января 2020 года, испытания продолжались около двух лет.
В июле 2023 года «Симферополь» вооружили шестиствольным скорострельным оружием АК-306.
Российское оборонное ведомство после начала специальной военной операции на Украине регулярно отчитывается об уничтожении техники Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий.
Так, 20 августа Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два малоразмерных быстроходных катера Украины.