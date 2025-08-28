Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило о потоплении украинского корабля «Симферополь»

Российский морской дрон потопил средний разведывательный корабль (СРК) «Симферополь» Украины в устье Дуная, сообщает Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю “Симферополь” ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», — говорится в сообщении.

СРК «Симферополь» был впервые спущен на воду 23 апреля 2019 года. Корпус корабля был взят из запаса корпусов рыболовецких траулеров проекта 502ЭМ и модернизирован. На нем установлена станция радиотехнической разведки «Мельхиор».

В начале октября 2019 года корабль переправили в Одессу для достройки и испытаний. Первый испытательный выход в море новый СРК совершил 30 января 2020 года, испытания продолжались около двух лет.

В июле 2023 года «Симферополь» вооружили шестиствольным скорострельным оружием АК-306.

Российское оборонное ведомство после начала специальной военной операции на Украине регулярно отчитывается об уничтожении техники Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий.

Так, 20 августа Силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два малоразмерных быстроходных катера Украины.