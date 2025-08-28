Ричмонд
В Пермском округе в 2,5 раза подняли выплаты при заключении контракта на СВО

Решение приняли депутаты думы Пермского муниципального округа.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Пермского муниципального округа 28 августа приняли решение увеличить единовременные денежные выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ. Выплаты жителям округа, заключившим контракт для прохождения военной службы в зоне СВО, увеличили в 2,5 раза.

По информации телеграм-канала «На местах», с 1 сентября этого года единовременная денежная выплата контрактникам составит 250 тыс. руб. вместо прежних 100 тыс. руб.

Другим решением думцев стало повышение единовременной выплаты для граждан, которые привлекли других лиц к заключению военного контракта. Теперь можно рассчитывать на 138 тыс. руб. вместо 50 тыс. руб.