В Пермском округе в 2,5 раза подняли выплаты при заключении контракта на СВО

Депутаты Пермского муниципального округа 28 августа приняли решение увеличить единовременные денежные выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ. Выплаты жителям округа, заключившим контракт для прохождения военной службы в зоне СВО, увеличили в 2,5 раза.
По информации телеграм-канала «На местах», с 1 сентября этого года единовременная денежная выплата контрактникам составит 250 тыс. руб. вместо прежних 100 тыс. руб.
Другим решением думцев стало повышение единовременной выплаты для граждан, которые привлекли других лиц к заключению военного контракта. Теперь можно рассчитывать на 138 тыс. руб. вместо 50 тыс. руб.