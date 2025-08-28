Армия России освободила поселок в ДНР
Подразделения «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Нелдеповка в ДНР.
ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК Украины
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
«Север» атакует противника в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам, десантно-штурмовому и двум штурмовым полкам ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении «Север» атаковал три бригады и пограничный отряд в районах трех населенных пунктов.
ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка, Боровская, Андреевка Харьковской области, Ставки и Кировск ДНР.
Потери противника в живой силе достигли 235 человек. Также ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и два склада боеприпасов.
Группировка «Юг» наступает в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: до 205 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.
Группировка «Центр» заняла новые позиции
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 13 бригадам противника и двум штурмовым полкам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 410 человек. Также украинская сторона лишилась танка Leopard, трех боевых бронированных машин, шести автомобилей и артиллерийского орудия.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Вороное Днепропетровской области, Камышеваха ДНР и Левадное Запорожской области.
«Противник потерял до 240 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США», — сообщает Минобороны.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Павловка, Веселянка, Приморское Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области.
Потери ВСУ в живой силе достигли порядка 55 человек. Также ВС РФ уничтожили: бронеавтомобиль HMMWV, 12 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам боеприпасов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Российский быстроходный безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины.
Средства ПВО за сутки сбили:
- самолет Су-27 ВСУ;
- две управляемые авиационные бомбы;
- два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 192 БПЛА самолетного типа.