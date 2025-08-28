Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 28 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 28 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Армия России освободила поселок в ДНР

Подразделения «Южной» группировки взяли под контроль населенный пункт Нелдеповка в ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК Украины

В ночь на 28 августа Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и военным авиабазам Украины.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

«Север» атакует противника в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар пяти бригадам, десантно-штурмовому и двум штурмовым полкам ВСУ в районах восьми населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении «Север» атаковал три бригады и пограничный отряд в районах трех населенных пунктов.

ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Купянск, Богуславка, Боровская, Андреевка Харьковской области, Ставки и Кировск ДНР.

Потери противника в живой силе достигли 235 человек. Также ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Группировка «Юг» наступает в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки: до 205 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Группировка «Центр» заняла новые позиции

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 13 бригадам противника и двум штурмовым полкам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 410 человек. Также украинская сторона лишилась танка Leopard, трех боевых бронированных машин, шести автомобилей и артиллерийского орудия.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам в районах населенных пунктов Вороное Днепропетровской области, Камышеваха ДНР и Левадное Запорожской области.

«Противник потерял до 240 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США», — сообщает Минобороны.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Павловка, Веселянка, Приморское Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области.

Потери ВСУ в живой силе достигли порядка 55 человек. Также ВС РФ уничтожили: бронеавтомобиль HMMWV, 12 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам боеприпасов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Российский быстроходный безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • самолет Су-27 ВСУ;
  • две управляемые авиационные бомбы;
  • два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 192 БПЛА самолетного типа.

