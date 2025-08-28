В зоне СВО погиб 24-летний стрелок из Верещагинского округа Прикамья

Жители Верещагино 29 августа проводят в последний путь погибшего в зоне СВО земляка. Шахбазян Александр Вячеславович погиб при исполнении воинского долга.
Александр Шахбазян родился 19 июля 2001 года в Верещагино. Его воспитали в опекунской семье приемные родители Вера Ивановна и Николай Дмитриевич Найдановы. Вместе с ним росли братья Вячеслав и Антон, сестра Марина. У него осталась мама — Гаянэ Мишаевна.
Александр окончил девять классов Кукетской школы, затем продолжил обучение в Верещагинском многопрофильном техникуме по специальности «слесарь». Работал в строительной сфере.
В зоне СВО Александр Вячеславович проходил службу гвардии рядовым на должности стрелка стрелкового отделения. Погиб 5 мая 2025 года. Прощание с бойцом состоится с 11:00 во Дворце досуга Верещагино.
Администрация Верещагинского муниципального округа приносит соболезнования родным и близким погибшего земляка.