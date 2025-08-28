В зоне СВО погиб 24-летний стрелок из Верещагинского округа Прикамья

Александр Шахбазян родился 19 июля 2001 года в Верещагино. Его воспитали в опекунской семье приемные родители Вера Ивановна и Николай Дмитриевич Найдановы. Вместе с ним росли братья Вячеслав и Антон, сестра Марина. У него осталась мама — Гаянэ Мишаевна.