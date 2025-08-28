Ричмонд
Память в бронзе: под Челябинском откроется сквер участникам СВО со скульптурой земляка-героя

Под Челябинском откроется сквер участникам СВО с памятником Герою России Мосину.

Источник: Наталья Анисимова

В селе Долгодеревенское Сосновского района под Челябинском завершается создание мемориального сквера, посвященного героям-участникам специальной военной операции. Торжественное открытие запланировано на ближайшие дни.

Как сообщили в правительстве Челябинской области, центральным элементом композиции стал бронзовый памятник Герою России Андрею Мосину, выпускнику местной школы. Автором скульптуры выступил Константин Гилев — представитель известной каслинской династии мастеров. Проект реализован в рамках всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и включает благоустройство территории, озеленение, установку скамеек и системы освещения.

Новый сквер расположен на территории «Сада Победы» на набережной реки Зюзелга и станет продолжением мемориального комплекса, посвященного защитникам Отечества. Особое значение проекту придает то, что он создается рядом со школой, где учился Андрей Мосин, погибший при исполнении воинского долга.