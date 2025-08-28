Память в бронзе: под Челябинском откроется сквер участникам СВО со скульптурой земляка-героя

Новый сквер расположен на территории «Сада Победы» на набережной реки Зюзелга и станет продолжением мемориального комплекса, посвященного защитникам Отечества. Особое значение проекту придает то, что он создается рядом со школой, где учился Андрей Мосин, погибший при исполнении воинского долга.