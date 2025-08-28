Ричмонд
Ростовчан начали штрафовать за опубликованные кадры атак беспилотников

Первых нарушителей оштрафовали в Ростовской области за публикацию вражеских атак и их последствий, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Юрия Слюсаря, который провел в четверг пресс-конференцию.

С 11 августа в регионе запретили фотографировать и снимать на видео ракетные удары, налеты дронов и их последствия. За нарушение предусмотрен штраф от трех до 400 тысяч рублей.

На конец месяца составили два протокола об административных правонарушениях.

Минувшей ночью три района Ростовской области подверглись нападению БПЛА.

