Ростовчан начали штрафовать за опубликованные кадры атак беспилотников

С 11 августа в регионе запретили фотографировать и снимать на видео ракетные удары, налеты дронов и их последствия. За нарушение предусмотрен штраф от трех до 400 тысяч рублей.
На конец месяца составили два протокола об административных правонарушениях.
Минувшей ночью три района Ростовской области подверглись нападению БПЛА.
