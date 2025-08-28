Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области

В приграничном районе Курской области на мине подорвался оператор ВГТРК, получив ранения. В другом населенном пункте пострадал сотрудник полиции в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По информации главы региона, сотрудник телеканала наступил на мину во время работы в одном из приграничных населенных пунктов. На месте происшествия военные оказали ему первую медицинскую помощь. В настоящее время пострадавший доставлен в Курскую областную больницу.
Как сообщает ТАСС, Сергея Солдатова, подорвавшегося на мине, оперируют в Курской больнице врачи из Москвы. Состояние оператора после получения ранения было тяжелое, но оноставался в сознании.