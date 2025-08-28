Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области

Российский журналист и полицейский пострадали в Курской области. Оператор ВГТРК подорвался на мине, а сотрудник МВД был ранен при атаке БПЛА на пост.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Хинштейн

В приграничном районе Курской области на мине подорвался оператор ВГТРК, получив ранения. В другом населенном пункте пострадал сотрудник полиции в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По информации главы региона, сотрудник телеканала наступил на мину во время работы в одном из приграничных населенных пунктов. На месте происшествия военные оказали ему первую медицинскую помощь. В настоящее время пострадавший доставлен в Курскую областную больницу.

Также, как уточнил Хинштейн, еще один пострадавший зафиксирован в селе Скородное Большесолдатского района. В результате атаки БПЛА на стационарный пост МВД ранен 26-летний сотрудник полиции. Его также госпитализировали в областной центр с множественными слепыми осколочными ранениями.

Как сообщает ТАСС, Сергея Солдатова, подорвавшегося на мине, оперируют в Курской больнице врачи из Москвы. Состояние оператора после получения ранения было тяжелое, но оноставался в сознании.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше