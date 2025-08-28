ВС РФ нанесли удар по заводу турецких БПЛА Bayraktar в Киеве

Российские войска нанесли удар по заводу по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar в Киеве. Объекту нанесен значительный урон. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич заявил о двух попаданиях по заводу, в результате которых производственные цеха получили существенные повреждения. По словам Зинкевича, предприятие еще не успело полноценно запуститься и начать работу, но его персонал уже прошел необходимое обучение.
О начале строительства завода по производству беспилотников турецкой компанией Baykar под Киевом писал РБК в феврале 2024 года. По словам гендиректора компании Халука Байрактара, на предприятии планировалось выпускать около 120 дронов в год и создать порядка 500 рабочих мест. Завершить строительство планировалось примерно за 12 месяцев. На тот момент общая сумма инвестиций в три проекта на Украине (завод, сервисный центр и головной офис) оценивалась примерно в $100 млн.
Гендиректор Baykar заявлял, что «планы реализуются в полном объеме, и ничто не может это остановить».
В Кремле ранее отмечали, что строительство такого завода «подпадает под тему демилитаризации».