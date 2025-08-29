Ричмонд
Журналист из Приморья получил тяжёлые ранения в Курской области

Сергей Солдатов подорвался на мине.

Источник: Личная страница Сергея Солдатова

Журналист из Приморья, оператор ВГТРК Сергей Солдатов, получил тяжёлое ранение в зоне СВО. Он пострадал на противопехотной мине в Курской области.

О ранении журналиста сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Солдатов вместе с коллегой Станиславом Бернвальдом готовил материал о деятельности одного из подразделений российской армии в приграничье Курской области. В какой-то момент он наступил на противопехотную мину.

Сергея Солдатова удалось оперативно доставить в полевой медпункт, где оператору оказали первую помощь, а затем эвакуировали в Курскую областную больницу. Большой кровопотери удалось избежать, но состояние пострадавшего оценивают как крайне тяжёлое. Его прооперировали, угрозы жизни нет. Всё время оператор находился в сознании, сейчас решается вопрос о его переводе в одно из медучреждений Москвы.

Сергей Солдатов родился в 1978 году в городе Фокино. Свою карьеру в медиа начинал на местном телевидении, затем работал на Общественном телевидении Приморья. В нулевых уехал в Москву, работал на РЕН-ТВ, телеканале «Звезда», более десяти лет трудится в структуре ВГТРК, в последние годы постоянно готовит материалы из зоны проведения СВО.

