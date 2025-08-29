Журналист из Приморья получил тяжёлые ранения в Курской области

Сергея Солдатова удалось оперативно доставить в полевой медпункт, где оператору оказали первую помощь, а затем эвакуировали в Курскую областную больницу. Большой кровопотери удалось избежать, но состояние пострадавшего оценивают как крайне тяжёлое. Его прооперировали, угрозы жизни нет. Всё время оператор находился в сознании, сейчас решается вопрос о его переводе в одно из медучреждений Москвы.