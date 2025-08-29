Волгоградцам напоминают о запрете съемки БПЛА

Решение о введении дополнительных мер безопасности было принято в начале февраля оперативным штабом Волгоградской области. Законодательную инициативу поддержали региональные парламентарии, предложив ужесточить меры ответственности. 13 февраля Волгоградская областная дума приняла соответствующий закон сразу в двух чтениях.
Размер административного штрафа для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица, нарушившие запрет, могут быть оштрафованы на сумму от 300 тысяч до 1 млн рублей.
