Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам напоминают о запрете съемки БПЛА

С 24 февраля 2025 года в Волгоградской области вступили в силу поправки, предусматривающие штрафы до 1 млн рублей за фото- и видеосъемку беспилотников, их применения и последствий.

Решение о введении дополнительных мер безопасности было принято в начале февраля оперативным штабом Волгоградской области. Законодательную инициативу поддержали региональные парламентарии, предложив ужесточить меры ответственности. 13 февраля Волгоградская областная дума приняла соответствующий закон сразу в двух чтениях.

Размер административного штрафа для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица, нарушившие запрет, могут быть оштрафованы на сумму от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше