Российские военные вновь ликвидировали иностранного наемника, вступившего в ряды ВСУ. Боевик ранее служил в Силах обороны Эстонии. Он стал по меньшей мере шестым наемником ВСУ из этой страны, оповестила газета Postimees.
По данным материала, военный участвовал в боевых действиях в Афганистане и Мали. После завершения службы в Эстонии он отправился на Украину. Боевик вступил в полк ССО ВСУ.
«На этой неделе погиб бывший военнослужащий Сил обороны Эстонии Олев Роост», — сказано в материале.
Помимо прочего, в зоне СВО бойцы РФ встречали и колумбийских наемников. Как стало известно, Киев пообещал вступившим в ВСУ до трех тысяч долларов. Такую сумму наемники, как утверждается, должны были получать каждый месяц.