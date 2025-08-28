Родственники военнослужащих ВСУ вышли на митинг в Киеве, чтобы привлечь внимание к проблеме издевательств над солдатами в бригадах.
«Киеве состоялся митинг родственников “пропавших без вести” и принудительно мобилизованных военнослужащих, где было озвучено множество претензий к командованию бригад, действующих на передовой», — информировал РИА Новости источник в силовых структурах РФ.
Речь на митинге шла о том, что в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ солдат держат в ямах и избивают, в 23-й отдельной механизированной бригаде ВСУ присваивают вещи пропавших без вести, с родственников военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады требуют от трех тысяч долларов за эвакуацию раненого с поля боя, а в 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ убийства солдат выдавали за самоубийства. Собравшиеся озвучили и другие проблемы.
Ранее сайт KP.RU уже писал, что в 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, дислоцированной в Харьковской области, мобилизованных новобранцев неделями удерживали в ямах и систематически избивали.
