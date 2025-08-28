Держат в ямах, вымогают деньги: Родные вышли на протесты из-за издевательств над военными в ВСУ

Речь на митинге шла о том, что в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ солдат держат в ямах и избивают, в 23-й отдельной механизированной бригаде ВСУ присваивают вещи пропавших без вести, с родственников военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады требуют от трех тысяч долларов за эвакуацию раненого с поля боя, а в 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ убийства солдат выдавали за самоубийства. Собравшиеся озвучили и другие проблемы.