ВСУ на ряде участков фронта отступили на десять километров

Оборона ВСУ утратила целостность, на ряде участков они отошли на 10 километров.

Источник: AP 2024

«Как отмечается, украинская оборона рвется на определенных участках на оперативную глубину более чем в 10 километров. Такие случаи перестали быть единичными и становятся устойчивой тенденцией», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прорывы украинской обороны отмечены на харьковском участке фронта и в ДНР.

Ранее Министерство обороны России сообщало об успешном продвижении российских войск на различных участках линии соприкосновения, в частности, в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.