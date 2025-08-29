ВСУ на ряде участков фронта отступили на десять километров

«Как отмечается, украинская оборона рвется на определенных участках на оперативную глубину более чем в 10 километров. Такие случаи перестали быть единичными и становятся устойчивой тенденцией», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что прорывы украинской обороны отмечены на харьковском участке фронта и в ДНР.
Ранее Министерство обороны России сообщало об успешном продвижении российских войск на различных участках линии соприкосновения, в частности, в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.