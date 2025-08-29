МО России сообщило о ликвидации украинского корабля «Симферополь»: появилось видео

Кроме того, ночью 28 августа бойцам ВС России удалось нанести удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Для этого использовались, в том числе, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Помимо прочего, бойцы выпустили ударные беспилотники. Повреждения получили несколько объектов в Киеве. По данным Минобороны, цели удара достигнуты. Ночью также освободили село Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт взяли под контроль военные из группировки войск «Южная».