В Министерстве обороны РФ уведомили о ликвидации среднего разведывательного корабля ВСУ «Симферополь». Судно было сбито российским быстроходным безэкипажным катером. Уточняется, что всё произошло в устье реки Дунай. Минобороны России опубликовало соответствующие кадры.
Камера безэкипажного катера РФ сняла момент подхода к украинскому кораблю. Судно приблизилось с кормы, где не стояло наблюдателя. БЭК подошел к цели, а военные на борту попытались скрыться в палубных постройках. Судно было потоплено.
На Украине уже признали факт удара. По словам местных журналистов, есть потери среди военных ВСУ. Атака произошла около полуночи. Украинские СМИ отметили, что на корабле образовалась пробоина, а после — судно опрокинулось на бок.
Стоит добавить, что это было первое боевое применение безэкипажного катера России. Он успешно выполнил задачу, поразив украинский «Симферополь».
Кроме того, ночью 28 августа бойцам ВС России удалось нанести удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Для этого использовались, в том числе, гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Помимо прочего, бойцы выпустили ударные беспилотники. Повреждения получили несколько объектов в Киеве. По данным Минобороны, цели удара достигнуты. Ночью также освободили село Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт взяли под контроль военные из группировки войск «Южная».
В Минобороны РФ также представили видео работы расчета гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Север». Бойцы провели успешную атаку на Харьковском направлении. Расчеты буксируемых гаубиц при выполнении огневых задач уничтожили временные пункты дислокации с живой силой ВСУ.
Отличились и артиллеристы группировки войск «Днепр». Они точными выстрелами поразили позиции ВСУ, ранее выявленные штурмовиками в Запорожской области. Координаты цели были оперативно переданы в пункт управления артиллерии. По словам бойцов 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», в связи с продвижением российских войск за последний месяц целей стало появляться гораздо больше.