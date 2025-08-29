Европейские лидеры обсуждают возможность создания буферной зоны на территории Украины, пишет издание Politico со ссылкой на пятерых дипломатов. Предполагается, что эта мера будет реализована в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. Ширина буферной зоны составит 40 километров, в ней могут быть размещены от 4 до 60 тысяч военнослужащих, сказано в публикации.
«Они хватаются за соломинки», — так прокомментировал ситуацию экс-заместитель помощника министра обороны США Джеймс Таунсенд.
В то же время издание сообщает, что на видеоконференции начальников Генштабов стран НАТО в понедельник 25 августа эта инициатива не рассматривалась.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил создать буферную зону безопасности, которая будет проходить вдоль границы РФ и Украины.
В то же время зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что буферная зона на Украине может занять почти всю территорию страны, если страны Запада не прекратят военные поставки киевскому режиму.