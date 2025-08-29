Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Европейские лидеры обсуждают 40-километровую буферную зону на Украине

Европейцы обсуждают переброску от 4 до 60 тыс военнослужащих в предполагаемую буферную зону на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры обсуждают возможность создания буферной зоны на территории Украины, пишет издание Politico со ссылкой на пятерых дипломатов. Предполагается, что эта мера будет реализована в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. Ширина буферной зоны составит 40 километров, в ней могут быть размещены от 4 до 60 тысяч военнослужащих, сказано в публикации.

«Они хватаются за соломинки», — так прокомментировал ситуацию экс-заместитель помощника министра обороны США Джеймс Таунсенд.

В то же время издание сообщает, что на видеоконференции начальников Генштабов стран НАТО в понедельник 25 августа эта инициатива не рассматривалась.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил создать буферную зону безопасности, которая будет проходить вдоль границы РФ и Украины.

В то же время зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что буферная зона на Украине может занять почти всю территорию страны, если страны Запада не прекратят военные поставки киевскому режиму.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше