Politico: Европейские лидеры обсуждают 40-километровую буферную зону на Украине

Европейские лидеры обсуждают возможность создания буферной зоны на территории Украины, пишет издание Politico со ссылкой на пятерых дипломатов. Предполагается, что эта мера будет реализована в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. Ширина буферной зоны составит 40 километров, в ней могут быть размещены от 4 до 60 тысяч военнослужащих, сказано в публикации.