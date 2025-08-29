Ричмонд
Российские силовики рассказали об основной проблеме ВСУ: критическая нехватка людей

В подразделениях ВСУ не хватает до 70 процентов личного состава.

Источник: Комсомольская правда

Одной из серьёзных проблем ВСУ является критический некомплект личного состава. В ряде подразделений нехватка бойцов доходит до 70 процентов, информирует РИА Новости.

«Командование вынуждено постоянно маневрировать одними и теми же боеспособными бригадами, которые экстренно перебрасываются на самые опасные участки фронта», — цитирует агентство источник в силовых структурах РФ.

Накануне дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога Меган Моббс в социальной сети X отметила, что главная проблема ВСУ — нехватка людей на поле боя. По ее словам, призыв в армию непопулярен, добровольцев мало, а внутренние протесты только ухудшают положение.

Ранее военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталий Мелокост, который был взят в плен в Сумской области, рассказал, что преобладающую часть личного состава Вооруженных Сил Украины (ВСУ) представляют военные старше 45 лет, при этом доля молодежи в войсках крайне незначительна.

