Военнослужащий Сергей Гущин из Ольхонского района погиб в зоне СВО

Гранатаметчик штурмового отряда Сергей Гущин погиб 26 ноября 2024 года при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Уроженец села Еланцы Ольхонского района Иркутской области был призван по мобилизации в октябре 2022 года. Об этом сообщил мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев.
«Сергей был любящим мужем, заботливым сыном, отцом, верным и надежным другом. В памяти односельчан он навсегда останется мужественным защитником Родины», — пишет мэр Ольхонского района.
Сергей Гущин 1998 года рождения окончил местную школу, прошёл срочную службу в сухопутных войсках Восточного военного округа. После получения специальности в Ангарском техникуме питания и торговли работал в Ангарске, где создал семью и воспитывал сына.
Министерство обороны Российской Федерации наградило Гущина медалью «Участнику специальной военной операции».