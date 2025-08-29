Военнослужащий Сергей Гущин из Ольхонского района погиб в зоне СВО

Гранатаметчик штурмового отряда Сергей Гущин погиб 26 ноября 2024 года при выполнении задач в зоне специальной военной операции. Уроженец села Еланцы Ольхонского района Иркутской области был призван по мобилизации в октябре 2022 года. Об этом сообщил мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев.