Российский БЭК впервые уничтожил украинский разведывательный корабль в Дунае: момент поражения попал на видео

Российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры, снятые с борта безэкипажного катера, который уничтожил украинский корабль «Симферополь».
Камера безэкипажного катера РФ сняла момент подхода к украинскому кораблю. Судно приблизилось с кормы, где не стояло наблюдателя. БЭК подошел к цели, а военные на борту попытались скрыться в палубных постройках. В результате удара корабль был потоплен.
В Вооруженных силах Украины не стали замалчивать и отрицать факт потери среднего разведывательного судна. Факт поражения ударом российских военных корабля украинских ВМС подтвердил представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, среди членов экипажа военного судна есть погибший и раненые.
Эксперт по беспилотным системам Денис Федутинов отметил, что это первый случай, официально подтвержденный Минобороны России, когда наш безэкипажный катер поразил судно украинских ВМС. Безэкипажные катера открывают новые горизонты в развитии вооружений. По его словам, это перспективное направление для создания асимметричных средств военной техники. Так что, заметил Федутинов, есть уверенность в том, что в будущем российские силы будут использовать такие катера чаще и эффективнее.
При этом военный эксперт «Комсомольской правды» Виктор Баранец обратил внимание на то, что разведывательный украинский корабль был уничтожен не где-нибудь, а в устье Дуная, в том самом районе, где нередко шастают румынские и болгарские корабли, таскающие к украинскому берегу оружие и боеприпасы. А «Симферополь» служил их «проводником». Вполне возможно, что судно и перевозило вооружения для ВСУ. К тому же российские разведчики не раз замечали «Симферополь» в румынских и болгарских портах.
Ранее в ночь с 24 на 25 июля в северо-западной части Черного моря военнослужащие Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера противника.
В начале июля в руки российских военных попал украинский безэкипажный катер, направлявшийся в сторону Крымского полуострова из Одессы. Его для изучения и исследования передали в Центр специального назначения «Барс-Сармат».