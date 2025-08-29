Российский БЭК впервые уничтожил украинский разведывательный корабль в Дунае: момент поражения попал на видео

При этом военный эксперт «Комсомольской правды» Виктор Баранец обратил внимание на то, что разведывательный украинский корабль был уничтожен не где-нибудь, а в устье Дуная, в том самом районе, где нередко шастают румынские и болгарские корабли, таскающие к украинскому берегу оружие и боеприпасы. А «Симферополь» служил их «проводником». Вполне возможно, что судно и перевозило вооружения для ВСУ. К тому же российские разведчики не раз замечали «Симферополь» в румынских и болгарских портах.