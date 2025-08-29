Наёмница из Дании Йоргенсен обжаловала вынесенный ей в РФ приговор

Согласно информации, полученной от следствия, Йоргенсен была причастна к вооружённому нападению на Курскую область в составе подразделений ВСУ. Она вместе с другими наёмниками 15 ноября 2023 года пересекла российскую государственную границу в Суджанском районе и участвовала в нападении на сотрудников ФСБ.