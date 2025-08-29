Наёмница из Дании Йоргенсен обжаловала вынесенный ей в РФ приговор

Наёмница из Дании Аннабель Йоргенсен, осуждёная в Росии на 26 лет лишения свободы за преступления, совершённые в Курской области в составе ВСУ, обжаловала приговор. Соответствующий документ поступил в апелляционный военный суд, информирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Второй западный окружной военный суд заочно приговорил датскую наемницу Аннабель Йоргенсен, участвующую в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины, к 26 годам колонии общего режима и к штрафу в размере 1 млн 700 тыс. рублей.
Согласно информации, полученной от следствия, Йоргенсен была причастна к вооружённому нападению на Курскую область в составе подразделений ВСУ. Она вместе с другими наёмниками 15 ноября 2023 года пересекла российскую государственную границу в Суджанском районе и участвовала в нападении на сотрудников ФСБ.
Также сообщалось, что Аннабель Йоргенсен оказалась профессиональным военным.