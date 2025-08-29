Экипаж истребителя Су-34 ВКС РФ нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Члены экипажа, получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, благополучно вернулись на аэродром вылета.
В Минобороны РФ 27 августа сообщили, что экипаж штурмовой авиации, управляя самолетами Су-25 ликвидировали личный состав и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». При выполнении операции военнослужащие ВС РФ выпускали ракеты парами с малых высот, а после ее завершения — выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.