Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипаж истребителя Су-34 ВКС РФ нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Южная». Об этом 29 августа сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Члены экипажа, получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, благополучно вернулись на аэродром вылета.

В Минобороны РФ 27 августа сообщили, что экипаж штурмовой авиации, управляя самолетами Су-25 ликвидировали личный состав и бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». При выполнении операции военнослужащие ВС РФ выпускали ракеты парами с малых высот, а после ее завершения — выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше