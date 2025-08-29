Марочко: ВС РФ освобождением Нелеповки формируют огневой мешок для ВСУ

Освобождение российскими войсками населенного пункта Нелеповка создало огневое кольцо для украинской группировки, находящейся между этой территорией и Часовым Яром в Донецкой Народной Республике.
По оценке военных экспертов, установление контроля над Нелеповкой стало значимым достижением, открывающим дальнейший путь к Константиновке.
При этом украинские подразделения, действующие в указанном направлении, рискуют оказаться в зоне окружения.
Ранее министр обороны России Белоусов провел инспекцию группировки войск «Центр». В ходе визита он заслушал доклады о текущей обстановке и действиях по уничтожению противника.