Марочко: ВС РФ освобождением Нелеповки формируют огневой мешок для ВСУ

Речь идет о группировке ВСУ, которая дислоцирована между Нелеповкой и Часовым Яром.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение российскими войсками населенного пункта Нелеповка создало огневое кольцо для украинской группировки, находящейся между этой территорией и Часовым Яром в Донецкой Народной Республике.

По оценке военных экспертов, установление контроля над Нелеповкой стало значимым достижением, открывающим дальнейший путь к Константиновке.

При этом украинские подразделения, действующие в указанном направлении, рискуют оказаться в зоне окружения.

Ранее министр обороны России Белоусов провел инспекцию группировки войск «Центр». В ходе визита он заслушал доклады о текущей обстановке и действиях по уничтожению противника.