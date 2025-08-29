Ричмонд
Средства ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались атаковать Ростовскую область. Об этом 29 июля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», — говорится в публикации в его Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что по предварительным данным разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Чиновник добавил, что из-за падений обломков сбитого дрона произошло возгорание травы, которое быстро было устранено.

В Минобороны РФ в этот же день заявили об уничтожении за три часа 19 украинских беспилотников. 10 БПЛА были ликвидированы в период с 21:00 мск 28 августа до полуночи 29 августа в небе над Брянской областью, еще четыре — над Ростовской областью, а еще два — над территорией Тульской области. Кроме того, по одному дрону сбили над территорией Орловской и Курской областей и над Республикой Крым.

