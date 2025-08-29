Средства ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», — говорится в публикации в его Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что по предварительным данным разрушений и пострадавших в результате атаки нет.
Чиновник добавил, что из-за падений обломков сбитого дрона произошло возгорание травы, которое быстро было устранено.
В Минобороны РФ в этот же день заявили об уничтожении за три часа 19 украинских беспилотников. 10 БПЛА были ликвидированы в период с 21:00 мск 28 августа до полуночи 29 августа в небе над Брянской областью, еще четыре — над Ростовской областью, а еще два — над территорией Тульской области. Кроме того, по одному дрону сбили над территорией Орловской и Курской областей и над Республикой Крым.
