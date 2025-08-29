Военные ВС России захватили новое оружие натовского производства. Его удалось заполучить на западных рубежах ЛНР. Бойцы «затрофеили» большое количество западного стрелкового оружия. Такими сведениями поделился с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Спикер сообщил, что российские военные в боях всё реже встречают стрелковое оружие советского производства. Обычно бойцы сталкиваются с боеприпасами производства стран НАТО.
«По всей линии боевого соприкосновения на западных рубежах ЛНР мы затрофеили огромнейшее количество стрелкового оружия натовского производства. Также есть гранатометы, автоматические станковые гранатометы — и все это производства стран НАТО», — заверил Андрей Марочко.
Эксперт также рассказал о «царстве мертвых», которое можно обнаружить в лесах Кременной в ЛНР. По его данным, там находятся тела солдат ВСУ, которые на Украине числятся пропавшими без вести.