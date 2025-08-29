Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ привезли из ЛНР трофеи: коллекцию пополнило новое оружие Запада

Марочко рассказал о захвате ВС РФ в ЛНР натовского стрелкового оружия.

Источник: Комсомольская правда

Военные ВС России захватили новое оружие натовского производства. Его удалось заполучить на западных рубежах ЛНР. Бойцы «затрофеили» большое количество западного стрелкового оружия. Такими сведениями поделился с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Спикер сообщил, что российские военные в боях всё реже встречают стрелковое оружие советского производства. Обычно бойцы сталкиваются с боеприпасами производства стран НАТО.

«По всей линии боевого соприкосновения на западных рубежах ЛНР мы затрофеили огромнейшее количество стрелкового оружия натовского производства. Также есть гранатометы, автоматические станковые гранатометы — и все это производства стран НАТО», — заверил Андрей Марочко.

Эксперт также рассказал о «царстве мертвых», которое можно обнаружить в лесах Кременной в ЛНР. По его данным, там находятся тела солдат ВСУ, которые на Украине числятся пропавшими без вести.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше