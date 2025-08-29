Украинские военные воровали из домов жителей Красноармейска (украинское название — Покровск) вещи, включая ковры, причём делали это регулярно и считали мародёрство нормальным. Об этом рассказала беженка Елена Власова.
«У соседей, которые пустили их на квартиру, они вывезли все, когда выезжали», — рассказала Власова РИА Новости.
Беженка добавила, что солдаты ВСУ обустраивали позиции в жилых домах, при этом выселяя хозяев.
Ранее жители Волчанского района обвинили боевиков ВСУ в мародерстве.
Также сайт KP.RU писал, что украинские военные занимались мародерством и обворовывали жителей населенного пункта Курахово в ДНР, который находился под их контролем, причём практиковали это ещё до начала СВО.
Напомним, боевики ВСУ продавали желающим в Сумах «туры» на мародёрство имущества жителей Суджи в Курской области. Об этом сообщил глава Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.