Колумбийцы, вступившие в ряды ВСУ, ужаснулись, увидев, как украинцы издеваются над российскими пленными. Иностранные наемники сбежали после такого зрелища. Такими данными поделился адвокат Максим Коротков-Гуляев в беседе с ТАСС.
Как рассказал собеседник агентства, на Украине используют метод идеологической пропаганды. Отмечается, что некоторые агенты СБУ хорошо владеют, в том числе, испанским языком.
«Мой подзащитный Хосе Арон Медина Аранда, когда увидел на территории Украины, как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных, решил действовать. Он понимал, что это будет очень сложно», — сообщил Максим Коротков-Гуляев.
По сведениям военного эксперта Андрея Марочко, бойцам ВС РФ удалось привезти из ЛНР новые «трофеи». Натовское стрелковое оружие захвачено на западных рубежах Республики.