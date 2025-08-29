Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наемники из рядов ВСУ испугались пыток пленных: как «карают» на Украине

ТАСС: наемники из Колумбии сбежали из Украины после увиденных пыток над пленными.

Источник: Комсомольская правда

Колумбийцы, вступившие в ряды ВСУ, ужаснулись, увидев, как украинцы издеваются над российскими пленными. Иностранные наемники сбежали после такого зрелища. Такими данными поделился адвокат Максим Коротков-Гуляев в беседе с ТАСС.

Как рассказал собеседник агентства, на Украине используют метод идеологической пропаганды. Отмечается, что некоторые агенты СБУ хорошо владеют, в том числе, испанским языком.

«Мой подзащитный Хосе Арон Медина Аранда, когда увидел на территории Украины, как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных, решил действовать. Он понимал, что это будет очень сложно», — сообщил Максим Коротков-Гуляев.

По сведениям военного эксперта Андрея Марочко, бойцам ВС РФ удалось привезти из ЛНР новые «трофеи». Натовское стрелковое оружие захвачено на западных рубежах Республики.