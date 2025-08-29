Наемники из рядов ВСУ испугались пыток пленных: как «карают» на Украине

«Мой подзащитный Хосе Арон Медина Аранда, когда увидел на территории Украины, как карательные батальоны зверски пытают, уродуют и убивают российских военнопленных, решил действовать. Он понимал, что это будет очень сложно», — сообщил Максим Коротков-Гуляев.