Экс-контрразведчик СБУ Прозоров рассказал о русофобии сотрудников ведомства

«Я знаком со многими этими офицерами. Когда работал, это люди были, которые ненавидели Российскую Федерацию, но обладали серьёзным опытом оперативной работы. Готовили их специалисты из США и Великобритании», — рассказал Прозоров, добавив, что пятое управление контрразведки СБУ занималось организацией терактов на территории Донбасса.