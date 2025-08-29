Ричмонд
Экс-контрразведчик СБУ Прозоров рассказал о русофобии сотрудников ведомства

ТАСС: Контрразведка СБУ состоит из офицеров с русофобскими взглядами.

Источник: Комсомольская правда

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) состоит из офицеров с русофобскими взглядами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на бывшего сотрудника ведомства Василия Прозорова.

«Я знаком со многими этими офицерами. Когда работал, это люди были, которые ненавидели Российскую Федерацию, но обладали серьёзным опытом оперативной работы. Готовили их специалисты из США и Великобритании», — рассказал Прозоров, добавив, что пятое управление контрразведки СБУ занималось организацией терактов на территории Донбасса.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что заряженность Запада на русофобию вкупе с высокомерием мешают переговорам по Украине.

Об истоках русофобии на Украине читайте здесь на KP.RU.

Как на Украине убивали русский язык, допрашивали учителей в застенках СБУ, травили и «сажали», рассказала учитель русского из Херсона здесь на KP.RU.

