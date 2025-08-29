В Омской области простятся с погибшим в ходе СВО 24-летним парнем

Администрация Оконешниковского района Омской области сообщила в четверг, 28 августа 2025 года, о прощании с Владиславом Шалашовым, погибшим в ходе специальной военной операции.
Траурная церемония пройдет в субботу, 30 августа, на площади у Дома культуры с 11 до 12 часов. Захоронение запланировано в 12:30.
«Администрация и Совет Оконешниковского района выражают искреннее соболезнование родным и близким погибшего. Вечная память и слава нашему Герою!» — говорится в сообщении.
Владислав Шалашов родился 10 мая 2000 года. После девяти классов Оконешниковской средней школы окончил профессиональное училище в Калачинске по специальности «слесарь». Был призван на срочную службу. После армии работал монтажником на стройке в Казани.
В августе 2024 года Владислав заключил контракт с Министерством обороны РФ. Проходил службу в десантно-штурмовой роте десантно-штурмового батальона. Погиб 3 мая 2025 года при выполнении специальных задач военной операции, добавили в администрации района.