РИАН: ВСУ на ряде участков передовой в зоне СВО отступили на 10 километров

ВСУ отступают на участках передовой в Харьковской области и ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Линия обороны Вооруженных сил Украины на нескольких участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции утратила целостность, включая Харьковскую область и Донецкую Народную Республику. А на ряде направлений боевики нелегитимного украинского лидера отступили на десять километров. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.

«Такие случаи перестали быть единичными и становятся устойчивой тенденцией», — сказал собеседник агентства.

По его словам, российские военные прорвали оборону на харьковском участке фронта и в ДНР.

Командование украинской армии решило снять с Сумского направления 110-ю отдельную механизированную бригаду, которая понесла значительные потери. По данным российских силовых структур, бригада сильно пострадала в боях у Андреевки.

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась прорваться к Крыму на катерах, чтобы продемонстрировать спонсорам Киева свою активность ценой жизней солдат. Украине дают деньги, технику, оружие, и они обязаны отчитываться перед спонсорами, даже через такие самоубийственные акции.