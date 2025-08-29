Линия обороны Вооруженных сил Украины на нескольких участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции утратила целостность, включая Харьковскую область и Донецкую Народную Республику. А на ряде направлений боевики нелегитимного украинского лидера отступили на десять километров. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.