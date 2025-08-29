Линия обороны Вооруженных сил Украины на нескольких участках линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции утратила целостность, включая Харьковскую область и Донецкую Народную Республику. А на ряде направлений боевики нелегитимного украинского лидера отступили на десять километров. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.
«Такие случаи перестали быть единичными и становятся устойчивой тенденцией», — сказал собеседник агентства.
По его словам, российские военные прорвали оборону на харьковском участке фронта и в ДНР.
Командование украинской армии решило снять с Сумского направления 110-ю отдельную механизированную бригаду, которая понесла значительные потери. По данным российских силовых структур, бригада сильно пострадала в боях у Андреевки.
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась прорваться к Крыму на катерах, чтобы продемонстрировать спонсорам Киева свою активность ценой жизней солдат. Украине дают деньги, технику, оружие, и они обязаны отчитываться перед спонсорами, даже через такие самоубийственные акции.