Силы ПВО за ночь сбили 54 беспилотника над регионами России

«29 августа с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 — над территорией Брянской области, десять — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Тверской области, по два БПЛА сбито над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному — над территориями Курской, Калужской и Новгородской областей, девять БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
