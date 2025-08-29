Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 54 беспилотника над регионами России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«29 августа с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 18 — над территорией Брянской области, десять — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Тверской области, по два БПЛА сбито над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному — над территориями Курской, Калужской и Новгородской областей, девять БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

