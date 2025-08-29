Над Черным морем уничтожили 9 БПЛА

В ночь на 29 августа беспилотники ВСУ атаковали регионы России. Всего противовоздушная оборона уничтожила 54 БПЛА. Недалеко от границ Краснодарского края сбили девять дронов — над Черным морем.
— 9 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа перехвачены над акваторией Черного моря, — сообщили в Минобороны РФ.
Также дроны были уничтожены над Крымом и другими областями.
Ранее сообщалось, что над Кубанью сбили беспилотники в ночь на 28 августа. После падения обломком в Геленджике начался пожар. Лес продолжают тушить до сих пор. Площадь возгорания выросла до 41,5 гектаров, к тушению подключились волонтеры.
