Силы ПВО за ночь сбили 54 беспилотника ВСУ над РФ

В ночь на 29 августа силы ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над девятью регионами России и акваторией Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно официальному заявлению, с полуночи до шести часов утра 29 августа дежурными средствами ПВО было ликвидировано 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее количество дронов сбито над территорией Брянской области — 18 единиц. Над Республикой Крым перехвачено 10 беспилотников, над Тверской областью — восемь.

По два БПЛА уничтожено над Орловской, Рязанской и Тульской областями. По одному дрону сбито над территориями Курской, Калужской и Новгородской областей. Еще девять украинских беспилотников ликвидированы над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике, в районе Колодезей, бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен девять операторов ударных БПЛА, захватив сразу несколько расчетов.

