Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотных аппарата над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Согласно официальному заявлению, с полуночи до шести часов утра 29 августа дежурными средствами ПВО было ликвидировано 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее количество дронов сбито над территорией Брянской области — 18 единиц. Над Республикой Крым перехвачено 10 беспилотников, над Тверской областью — восемь.
По два БПЛА уничтожено над Орловской, Рязанской и Тульской областями. По одному дрону сбито над территориями Курской, Калужской и Новгородской областей. Еще девять украинских беспилотников ликвидированы над акваторией Черного моря.
Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике, в районе Колодезей, бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен девять операторов ударных БПЛА, захватив сразу несколько расчетов.