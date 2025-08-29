На Украине ТЦК мобилизовал отца-одиночку и бросил его маленьких детей на дороге

На блокпосту в Запорожской области сотрудники ТЦК мобилизовали отца-одиночку. Мужчину забрали, а его семилетних детей-близнецов оставили на обочине дороги. Об этом сообщает издание «Общественное Запорожье».
28-летний Владимир Страхов самостоятельно воспитывал детей после того, как жена оставила семью, когда детям было два года. В прошлом году он с детьми некоторое время проживал на территории Пологовского района, но позже вернулся на Украину.
Сестра мобилизованного Оксана рассказала, что на блокпосту мужчину задержали вместе с детьми. Детей высадили на улице в одиннадцать часов вечера и оставили одних. По ее словам, оформить отсрочку как отец-одиночка он не успел, так как в территориальном центре комплектования его сразу задержали.
После трех дней отсутствия связи Страхов был направлен на базовую подготовку. Сестра сообщила, что при обращении в ТЦК с просьбой выдать повестку на конкретную дату для оформления отсрочки, один из сотрудников предложил отправить детей в больницу на две недели, а затем в интернат. В настоящее время Оксана оформила временную опеку над детьми.
Ранее стало известно, что уровень доверия украинцев к ТЦК остается крайне низким. Опрос, проведенный в июле 2025 года, показал, что лишь 24% респондентов доверяют их работе, в то время как 68% — не доверяют.