В Чертковском районе загорелась трава на месте падения БПЛА

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Российские военные сбили БПЛА над территорией Чертковского района в ночь на 29 августа. Падения обломков БПЛА спровоцировало возгорание травы, пожар оперативно потушили.
Никто из людей не пострадал.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше