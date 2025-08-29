Ричмонд
В Чертковском районе загорелась трава на месте падения БПЛА

В Ростовской области сбили БПЛА, произошло возгорание травы.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Российские военные сбили БПЛА над территорией Чертковского района в ночь на 29 августа. Падения обломков БПЛА спровоцировало возгорание травы, пожар оперативно потушили.

Никто из людей не пострадал.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
