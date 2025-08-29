ВСУ получили новые танки Abrams после уничтожения почти всей партии от США

Украинский штурмовой полк объявил о получении танков M1 Abrams. Это уже второе подразделение Вооруженных сил Украины, получившее данную технику, отмечает TWZ.
По данным открытых источников, новая партия танков, вероятно, была предоставлена Австралией и прибыла на Украину в конце июля. Согласно информации группы Oryx, отслеживающей потери, из 31 танка M1, переданного США, было уничтожено не менее 22 единиц. Фактические потери Abrams могут быть выше, поскольку учитываются только случаи с фото- или видеодоказательствами.
TWZ отмечает, что полк, получивший танки, дислоцирован в Покровском районе на востоке Украины. Ранее единственным украинским подразделением, использующим Abrams, была 47-я механизированная бригада.
Прежде издание The National Interest отмечало, что Россия почти уничтожила парк танков «M1 Abrams», находящийся в распоряжении Вооруженных сил Украины. ВСУ несут потери танков из-за отсутствия авиационной и артиллерийской поддержки, а также специалистов, которые могли бы обслуживать технику.