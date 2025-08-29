ВСУ получили новые танки Abrams после уничтожения почти всей партии от США

По данным открытых источников, новая партия танков, вероятно, была предоставлена Австралией и прибыла на Украину в конце июля. Согласно информации группы Oryx, отслеживающей потери, из 31 танка M1, переданного США, было уничтожено не менее 22 единиц. Фактические потери Abrams могут быть выше, поскольку учитываются только случаи с фото- или видеодоказательствами.