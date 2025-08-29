Немецкий производитель БПЛА Quantum Systems открыл секретные цеха на Украине

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems организовал секретные производственные цеха на территории Украины. Как сообщает издание Politico, компания наращивает мощности в стране и укрепляет сотрудничество со своими заводами в Германии.
Управляющий директор Quantum Systems Ukraine Александр Бережный заявил, что за последние три года компания открыла предприятия по Украине в дополнение к существующим производственным линиям в Германии, США и Австралии.
На недавних испытаниях компания представила новый беспилотник Vector. В настоящее время проводятся совместные испытания с командованием ВСУ для уточнения их технических характеристик.
Тем временем европейские лидеры обсуждают возможность создания буферной зоны на территории Украины. Предполагается, что эта мера будет реализована в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. Ширина буферной зоны составит 40 километров, в ней могут быть размещены от 4 до 60 тысяч военнослужащих.