Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Немецкий производитель БПЛА Quantum Systems открыл секретные цеха на Украине

Немецкий производитель БПЛА Quantum Systems открыл предприятия на Украине в дополнение к существующим цехам в Германии, США и Австралии.

Источник: Комсомольская правда

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems организовал секретные производственные цеха на территории Украины. Как сообщает издание Politico, компания наращивает мощности в стране и укрепляет сотрудничество со своими заводами в Германии.

Управляющий директор Quantum Systems Ukraine Александр Бережный заявил, что за последние три года компания открыла предприятия по Украине в дополнение к существующим производственным линиям в Германии, США и Австралии.

На недавних испытаниях компания представила новый беспилотник Vector. В настоящее время проводятся совместные испытания с командованием ВСУ для уточнения их технических характеристик.

Тем временем европейские лидеры обсуждают возможность создания буферной зоны на территории Украины. Предполагается, что эта мера будет реализована в рамках мирного урегулирования украинского конфликта. Ширина буферной зоны составит 40 километров, в ней могут быть размещены от 4 до 60 тысяч военнослужащих.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше