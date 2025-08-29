Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при атаке дронов в Орловской области увеличилось до четырех

В результате ночной атаки пострадали два здания в Орле.

Источник: Комсомольская правда

Число пострадавших в Орловской области при ночной атаке беспилотников украинской армии увеличилось до четырех. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Количество пострадавших увеличилось до 4. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее Клычков сообщил, что в результате ночной атаки пострадали два здания в Орле и еще два в других муниципалитетах региона. Он отметил, что сейчас на местах происшествий работают оперативные службы. Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают нести дежурство. Ситуация в регионе находится на постоянном контроле.

Напомним, в ночь на пятницу, 29 августа, украинские войска попытались атаковать Орловскую область, используя для этого не только беспилотники, но и ракеты.