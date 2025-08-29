Ричмонд
Военнослужащие Южной группировки уничтожили мост ВСУ в ДНР

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Подразделения артиллерии и беспилотной авиации группировки войск «Южная» уничтожили переправу, возведенную ВСУ, в районе населенного пункта Дроновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы разведывательных БПЛА Zala Южной группировки войск в ходе осмотра тылов противника обнаружили возведенную переправу. Скоординированной работой операторов дронов и артиллерии инженерное сооружение было уничтожено», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что артиллеристы Южной группировки войск совместно с малой авиацией ведут постоянную работу в ближнем тылу противника, уничтожая пути сообщения, военное имущество, пункты управления БПЛА и огневые позиции ВСУ. Это лишает передовые позиции противника возможности ведения эффективной обороны и создает благоприятные условия для продвигающихся вперед штурмовых подразделений группировки.

