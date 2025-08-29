Датская наемница Йоргенсен обжаловала заочный приговор за преступления в Курской области

Как писал сайт KP.RU, ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что в Херсонской области состоится суд в отношении наемника киевского режима из Армении Армена Баляна. Ему вменяется статья 359 УК РФ, участие в качестве наемника в вооруженном конфликте. Подчеркивалось, что с ноября 2022 года по декабрь 2023 года на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области наемник участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. За это получал ежемесячно не менее 90 тысяч гривен.