Датская наемница Йоргенсен обжаловала заочный приговор за преступления в Курской области

Гражданка Дании Аннабель Йоргенсен, заочно приговоренная к 26 годам лишения свободы, подала апелляционную жалобу на приговор. Согласно данным судебной картотеки, жалоба поступила в военный апелляционный суд 26 августа, однако дата ее рассмотрения пока не назначена.
Второй Западный окружной военный суд ранее признал Йоргенсен виновной в совершении ряда преступлений и назначил наказание в виде 26 лет колонии. Следствие установило, что она участвовала в вооруженном нападении на Курскую область в составе подразделений ВСУ. Согласно материалам дела, обвиняемая проходила службу в батальоне территориальной обороны Украины.
По версии следствия, 15 ноября 2023 года Йоргенсен в составе группы иностранных наемников незаконно пересекла государственную границу России в Суджанском районе Курской области. После этого она приняла участие в нападении на сотрудников пограничной службы ФСБ, военнослужащих Министерства обороны России и мирных жителей, а также в захвате жилых зданий и железнодорожного вокзала в Судже.
Йоргенсен была осуждена по пяти статьям Уголовного кодекса РФ, включая незаконное ношение оружия, незаконное пересечение государственной границы с применением насилия, участие наемника в вооруженном конфликте, контрабанду взрывных устройств и боеприпасов, а также террористический акт. В настоящее время она объявлена в международный розыск.
Изначально наёмнице хотели назначить 30 лет лишения свободы и штраф в размере 2,5 млн рублей. Второй западный окружной военный суд в июне приговорил Йоргенсен к 26 годам колонии и штрафу в размере 1,7 миллиона рублей. Также суд постановил взыскать с осужденной более 600 тысяч рублей, которые она получила в качестве вознаграждения за наемничество.
Как писал сайт KP.RU, ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что в Херсонской области состоится суд в отношении наемника киевского режима из Армении Армена Баляна. Ему вменяется статья 359 УК РФ, участие в качестве наемника в вооруженном конфликте. Подчеркивалось, что с ноября 2022 года по декабрь 2023 года на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области наемник участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. За это получал ежемесячно не менее 90 тысяч гривен.