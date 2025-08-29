Более 11 часов в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА

Уже более 11 часов в Воронежской области действует режим опасности атаки БПЛА, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.
Предупреждающий сигнал поступил накануне вечером, в 21:51. Глава региона попросил местных жителей сохранять спокойствие:
«Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или Правительства области».
О сбитых в регионе БПЛА не сообщалось.
Несмотря на действие особого режима, мобильный интернет продолжает работать.
