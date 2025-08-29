Ричмонд
Более 11 часов в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА

Предупреждающий сигнал поступил накануне вечером, в 21:51.

Источник: АиФ Воронеж

Уже более 11 часов в Воронежской области действует режим опасности атаки БПЛА, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

Предупреждающий сигнал поступил накануне вечером, в 21:51. Глава региона попросил местных жителей сохранять спокойствие:

«Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или Правительства области».

О сбитых в регионе БПЛА не сообщалось.

Несмотря на действие особого режима, мобильный интернет продолжает работать.

