Кимаковский: ВС РФ перерезали трассу снабжения ВСУ Доброполье — Краматорск

ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Российские войска перерезали трассу, ведущую из Доброполья в Краматорск, которая использовалась для снабжения ВСУ. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Источник: РИА "Новости"

«Трасса снабжения противника, которая соединяет Доброполье и Краматорск, теперь под нашим контролем» — сказал советник.

Он пояснил, что операция по установлению контроля над дорогой существенно усложняет логистику противника на всем северном фланге.