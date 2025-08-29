Кимаковский: ВС РФ перерезали трассу снабжения ВСУ Доброполье — Краматорск

«Трасса снабжения противника, которая соединяет Доброполье и Краматорск, теперь под нашим контролем» — сказал советник.
ДОНЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Российские войска перерезали трассу, ведущую из Доброполья в Краматорск, которая использовалась для снабжения ВСУ. Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Трасса снабжения противника, которая соединяет Доброполье и Краматорск, теперь под нашим контролем» — сказал советник.
Он пояснил, что операция по установлению контроля над дорогой существенно усложняет логистику противника на всем северном фланге.