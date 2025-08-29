Служивший в ВСУ ветеран эстонского спецназа ликвидирован в Сумской области

По данным издания, речь идет об Олаве Русте, родившемся 27 апреля 1988 года. Он отправился на Украину в 2023 году и присоединился к 3-му полку ССО. Руст имел значительный военный опыт: офицер, служивший в разведывательном батальоне, участвовал в зарубежных операциях НАТО в Афганистане (в 2011 и 2013 годах) и, пройдя отбор в Силы специальных операций, участвовал в операции в Мали (в 2020 году).