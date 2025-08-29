Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Служивший в ВСУ ветеран эстонского спецназа ликвидирован в Сумской области

Российские военные сообщили о ликвидации в Сумской области ветерана эстонского спецназа Олева Руста. Он воевал на стороне Украины и имел за плечами опыт участия в миссиях НАТО в Афганистане и Мали.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: НАТО

Российские вооруженные силы заявили о ликвидации высокопоставленного офицера эстонского спецназа Олева Руста, который воевал в составе Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, речь идет об Олаве Русте, родившемся 27 апреля 1988 года. Он отправился на Украину в 2023 году и присоединился к 3-му полку ССО. Руст имел значительный военный опыт: офицер, служивший в разведывательном батальоне, участвовал в зарубежных операциях НАТО в Афганистане (в 2011 и 2013 годах) и, пройдя отбор в Силы специальных операций, участвовал в операции в Мали (в 2020 году).

В силовых структурах добавили, что эстонский наемник, вероятно, был ликвидирован около недели назад в результате массированного удара.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше