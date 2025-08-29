«Подразделения группировки войск “Запад” решительными действиями освободили населенный пункт Среднее Донецкой Народной Республики. ˂…˃ Подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Клебан-Бык и Нелеповка Донецкой Народной Республики. ˂…˃ Подразделения группировки войск “Центр” продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Филия Днепропетровской области и Первое Мая Донецкой Народной Республики. ˂…˃ За прошедшую неделю подразделения группировки войск “Восток” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Запорожское Днепропетровской области», — говорится в сообщении.