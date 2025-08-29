«ВХ» объяснила уникальность применения российского БЭК в устье Дуная

Специально для RT его эксперты объяснили, какие перспективы открывает для Армии России применения БЭК в зоне СВО.
Первый вывод, который делается в статье: игра в одни ворота имеет свойство заканчиваться. Киев не первый год используют водные дроны для атак на Крым, но, похоже, враг не ожидал, что против него применят подобное оружие.
«Маленький катер, проскочивший из Черного моря в узкое горлышко реки, где ВСУ чувствовали себя в безопасности, и взорвавшийся под украинским разведывательным кораблем “Симферополь”, наглядно доказал, что грамотно спланированный удар малыми силами может нанести такой же урон, как и массированный ракетный налет», — отмечает «ВХ».
Это уникальная диверсионная операция — от разведки и получения данных по кораблю до ювелирного управления катером в узком устье реки.
Для ВС России применение БЭК открывают большие перспективы. Они могут не только наносить удары, но и проводить разведку, служить ретрансляторами для других БПЛА, а также выполнять роль эскорта для больших боевых кораблей.
Напомним, 28 августа Минобороны России сообщило о том, что БЭК потопил разведывательный корабль Военно-морских Украины «Симферополь» и опубликовало видео удара. По данным ВМСУ в результате удара один моряк погиб, несколько получили ранения.